Ici Tout Commence spoiler : Angèle va trop loin, Coline ouvre les yeux (vidéo épisode du 6 décembre)

Ici tout commence spoiler – Angèle va aller très loin dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Prête à tout pour faire du mal à Rose, elle va briser sa relation avec sa fille, Carla. Et elle ne va pas hésiter à accuser Rose d’avoir abandonné elle-même sa fille ! Mais Coline va commencer à se poser de sérieuses questions sur sa mère et douter de ce qu’elle raconte…











Coline est bouleversée et se confie à sa mère. Depuis le retour d’Angèle, la vie de Rose et de Carla semble dérailler, et cette situation pèse lourdement sur tout le monde. Pour Coline, les tensions ont pris une ampleur insupportable. Elle peine à accepter la dégradation de la relation entre Rose et sa fille, qu’elle attribue à sa mère. Elle ne comprend pas non plus l’attitude d’Angèle, qui semble dépourvue de remords.

Pour Angèle, cette situation est une opportunité : sa nièce commence à voir Rose sous un jour différent, ce qui ébranle la réputation de cette dernière. Aux yeux d’Angèle, il est temps de réhabiliter la mémoire de Raphaël. Cependant, Coline commence à douter des paroles de sa mère : et si Raphaël n’était pas l’homme qu’elle avait toujours décrit ?

Angèle essaie de lui faire croire que ce n’est pas Raphaël qui a abandonné en Carla en faisant croire à Rose qu’elle était morte. Elle lui assure que c’est Rose elle-même qui a abandonné son bébé !



