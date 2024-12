Star Academy du 3 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 3 décembre 2024 – C'est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château. Tout le monde se réveille stressé à l'approche des évaluations.











La journée débute avec un cours de danse avec Malika. Elle leur apprend une chorégraphie pour les évaluations de mardi sur « Adieux nous deux » de Pierre Garnier. Les élèves réalisent que c’est compliqué. Maïa a peur, elle est stressée et Malika l’encourage à avoir confiance en elle.

Les deux groupes répètent encore leurs évaluations. Ils doivent revisiter « Encore et encore » de Francis Cabrel version comédie musicale.

Place ensuite aux évaluations. Le groupe de Marine, Charles, Ulysse et Maureen passe les premiers. Il y a un oubli de paroles, ils repartent déçus et pensent que l’immunité va leur échapper. Michaël pense que c’était bien écrit, mais il n’est pas convaincu. Hugues trouve que c’est riche mais il y a un peu trop de choses. Il pense que c’était trop compliqué mais salue leur créativité. Marlène a beaucoup aimé. Sofia a trouvé ça un peu agressif mais elle a été séduite par les voix.



Place ensuite à Franck, Ebony, Marguerite et Maïa. Marlène est conquise alors que Michaël a préféré. Il dit avoir l’impression d’avoir vu la version adulte alors que c’était la version enfants avant ! Hugues a adoré. Ils sont unanimes pour qualifier le 2ème groupe !

Les élèves rejoignent ensuite Michaël Goldman dans le théâtre. Il annonce que le groupe de Franck, Ebony, Maïa et Marguerite remporte l’immunité. Les autres vont devoir passer des évaluations individuelles mardi matin. Ulysse et Charles ont du mal à encaisser. Et Marine pense que les groupes étaient déséquilibrés. Et Maureen pleure… Elle confie à Marguerite qu’elle pense qu’elle va partir.

C’est l’heure du calendrier de l’avent. Ils reçoivent de vrais calendrier de l’avent chacun et leurs têtes en lutins à suspendre sur le sapin.

Lucie et Fanny arrivent pour annoncer les invités du prochain prime : Camille Lellouche, Emmanuel Moire, Amir, Patrick Bruel, et Carbone.

Les 4 élèves en danger répètent ensuite les évaluations.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 2 décembre

