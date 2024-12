« La bonne épouse » : votre film ce soir sur France 3 (9 décembre 2024)

Publicité





« La bonne épouse », c’est le film signé Martin Provost rediffusé ce soir sur France 3. Dans les rôles principaux Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand ou bien encore Marie Zabukovec.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV.







« La bonne épouse » : l’histoire

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Avec Juliette Binoche (Paulette Van der Beck), Yolande Moreau (Gilberte Van der Beck), Anamaria Vartolomei (Albane Des-deux-Ponts), François Berléand (Robert Van der Beck), Édouard Baer (André Grunvald)



La bande-annonce

