« Le Chat potté 2 : La Dernière Quête » : le film d’animation inédit ce soir sur TF1 (25 décembre 2024)

Publicité





« Le Chat potté 2 : La Dernière Quête », c’est le film d’animation inédit qui vous attend ce soir, mercredi 25 décembre 2024, sur TF1. L’occasion de passer une belle soirée de Noël en famille.





A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 et sa fonction direct.







Publicité





« Le Chat potté 2 : La Dernière Quête »: l’histoire

Le Chat Potté réalise que son goût pour l’aventure et son mépris du danger lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, sans même s’en rendre compte. Pour reprendre le contrôle de son destin, notre héros intrépide se lance dans une quête capitale : retrouver la mythique Étoile à Vœu, la seule capable de restaurer ses vies perdues. Cette aventure l’entraîne jusqu’aux confins de la Forêt Sombre. Mais avec une seule vie restante, prudence et aide deviennent indispensables.

C’est ainsi qu’il se tourne vers une alliée inattendue : Kitty Pattes de Velours, son ancienne partenaire et rivale de toujours, aussi habile que mystérieuse. À leurs côtés, un compagnon inattendu les rejoint : Perro, un petit chien errant au grand cœur, doté d’une langue bien pendue et d’un optimisme à toute épreuve.



Publicité





Le trio devra unir ses forces pour échapper aux griffes de nombreux adversaires redoutables, comme Boucles d’Or et son gang des Trois Ours, une famille de criminels endurcis, Little Jack Horner, devenu un géant menaçant, et Le Loup, un chasseur de primes impitoyable. Ensemble, ils feront tout pour mener cette aventure épique à bien et offrir à Potté une chance de neuf vies.

Le casting

Avec les voix de : Boris Rehlinger (Voix française du Chat potté), Diane Dassigny (Voix française de Kitty, Pattes de velours), Maxime Baudoin (Voix française de Perrito), Lison Daniel (Voix française de Boucles d’or)

Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.