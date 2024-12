« Le festival des pères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 5 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Noël sous les aurores boréales » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 5 décembre 2024 – C'est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd'hui il s'intitule « Le festival des pères Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Le festival des pères Noël » : l’histoire, le casting

Judy, Stella et Ava prennent part à la Fête du Père Noël, une journée qui bouleversera le cours de leur existence. Judy croise par hasard Liam dans la rue, et une alchimie instantanée naît entre eux. Cependant, la foule les sépare rapidement. Déterminé à la retrouver, Liam, avec l’aide de son frère Mac, se lance à sa recherche. De son côté, Judy mobilise Stella et Ava pour retrouver celui qui a captivé son cœur.

Avec : Hunter King (Judy), Benjamin Hollingsworth (Liam), Dan De Jaeger (Mac), Stephanie Sy (Stella), Amy Groening (Ava)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un Noël saupoudré d’amour ».

« Un Noël saupoudré d’amour » : l’histoire et le casting

Molly se prépare à passer Noël à Hawaï avec son père. Cependant, elle découvre qu’une escale est prévue dans la petite ville natale de sa mère. Ce qui devait être une courte pause se transforme finalement en un séjour prolongé…

Avec : Molly McCook (Molly Gallant), Aaron O’Connell (Noah Winters), Landry Townsend (Dakota Winters), John McCook (Fred Gallant)