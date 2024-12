Les 12 coups de midi du 5 décembre : Emilien fait une grosse erreur, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 5 décembre 2024, 435ème victoire d’Emilien – Emilien a fait fort ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, il a signé un Coup de Maître à 20.000 euros ce jeudi avant de faire une grosse erreur face à l’étoile mystérieuse.











Publicité





Les 12 coups de midi du 4 décembre, une danseuse sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit sa cagnotte personnelle grimper à la magnifique somme de 1.770.629 euros de gains et cadeaux. Il a ensuite tenté sa chance face à l’étoile mystérieuse mais il a fait une grosse erreur en proposant Timothée Chalamet, qui a déjà été sur l’étoile mystérieuse en avril 2023.

Du côté des indices, on a toujours le quartier de Manhattan à New-York en la photo de fond, et une danseuse étoile. Qui se cache derrière cette étoile ? Avec ces indices, on pense toujours à Natalie Portman. Elle a longtemps vécu à New-York avec ses parents et elle a incarné une danseuse dans le film « Black Swan ».

Noms déjà proposés : Cyril Lignac, Squeezie, Timothée Chalamet



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 5 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+