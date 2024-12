Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 19 décembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 11)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 19 décembre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 11 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





A l’issue de cet épisode spécial Portugal, c’est Romain qui a été éliminé.







Épreuve créative : voyage au Portugal en gâteau

Les pâtissiers ont dû concevoir une création capable de transporter instantanément le jury au Portugal ! Tramway jaune de Lisbonne, vagues de Nazaré, morue ou même Cristiano Ronaldo : ils ont cherché à capturer l’essence du pays à travers un gâteau qui pouvait faire voyager Cyril et Mercotte dès le premier regard. C’est José et Tsiory qui ont réalisé les meilleures réalisations tandis que Timothée et Romain ont fait des flops.

Épreuve technique : l’incroyable « gâteau oiseau en mosaïque » de Jorge Cardoso

Jorge Cardoso, champion du monde de pâtisserie et chef portugais le plus médaillé, a dévoilé sa recette du célèbre « gâteau oiseau en mosaïque », un hommage aux carreaux de mosaïque portugais. Les pâtissiers, yeux bandés, ont du goûter les six préparations composant ce gâteau. Chaque saveur devinée leur donnait accès à une partie de la recette. Au final, c’est Timothée qui a remporté l’épreuve technique pour la 7ème fois tandis que José a fini dernier.



Épreuve surprise : le cultissime pastel de nata

Les candidats ont réinterprété le pastel de nata, icône de la pâtisserie portugaise ! Pour s’assurer que l’essence de ce dessert traditionnel soit respectée, Cyril et Mercotte étaient épaulés par des ambassadrices de la gastronomie portugaise, expertes en la matière. Ensemble, ils ont décerné le cupcake d’or à Timothée !

Le Meilleur Pâtissier du 19 décembre 2024 : Tsiory tablier bleu, Romain éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Tsiory et Timothée. Et c’est finalement Tsiory qui l’a eu ! Et pour l’éliminé, ça s’est joué entre José et Romain. Ils ont finalement choisi d’éliminer Romain.

Rendez-vous le jeudi 19 décembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 11. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.