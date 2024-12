Les 12 coups de midi du 12 décembre : Emilien ne brille pas, un indice se dévoile sur l’étoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 12 décembre 2024, 442ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » mais encore une fois sans briller. Le Maître de Midi a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 12 décembre, une nouvelle étoile mystérieuse

Emilien voit ainsi sa cagnotte personnelle totaliser 1.831.104 euros de gains et cadeaux. Et sur la nouvelle étoile mystérieuse, on distingue désormais bien le premier indice : un stade de foot. Rien de plus à l’horizon et impossible de deviner qui peut bien se cacher derrière !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+