Les 12 coups de midi du 3 décembre : Emilien se loupe encore, bientôt l’élimination ?

Les 12 coups de midi du 3 décembre 2024, 433ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien sans briller ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur deux questions du Coup de Maître aujourd’hui et a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 décembre, l’étoile mystérieuse avare en indice

Emilien voit donc sa cagnotte totaliser l’incroyable somme de 1.760.629 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours la photo de fond en seul indice : New-York, aux Etats-Unis, et plus précisément le quartier de Manhattan, en photo de fond.

Notez qu’Emilien a repris les tournages cette semaine et il pourrait donc enfin être éliminé !

Noms déjà proposés : Cyril Lignac, Squeezie



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+