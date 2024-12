« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu » : le concert ce soir sur M6 (13 décembre)

Publicité





« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu », c’est le concert inédit qui vous attend ce vendredi soir sur M6. M6 vous propose de vivre une soirée exceptionnelle avec l’un des plus grands artistes français !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







Publicité





« Michel Sardou : je me souviens d’un adieu » : présentation

Avec 60 ans de carrière et des chansons devenues de véritables classiques, Michel Sardou reste l’une des figures les plus emblématiques de la chanson française. Après le succès retentissant de sa tournée « Je me souviens d’un adieu », qui a attiré plus de 400 000 spectateurs, il présente aujourd’hui le live exceptionnel de ses deux derniers concerts à Paris La Défense Arena.

Accompagné d’un orchestre de vingt musiciens et dans un décor spectaculaire avec une scène centrale, Michel Sardou revisite ses plus grands succès. Parmi les titres au programme de cette soirée inoubliable : « Les Lacs du Connemara », « Je vais t’aimer », « La Maladie d’amour » et bien d’autres, qui ont marqué des générations. Une occasion unique de revivre l’intensité de cet événement mythique.



Publicité





Un spectacle grandiose, à la hauteur d’un artiste légendaire, à découvrir en exclusivité sur M6.