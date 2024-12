N’oubliez pas les paroles du 10 décembre : Benoit franchit la barre des 100.000 euros !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 10 décembre 2024, 12 victoires pour Benoit – Benoit a franchi la barre des 100.000 euros de gains ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il compte déjà 110.000 euros de gains en 12 victoires !











Dans le détails ce mardi soir, Benoit n’a rien gagné sur la première émission et la somme maxime de 20.000 euros sur la seconde ! Benoit est impressionnant et pourrait bien aller loin. Il est déjà le 59ème plus grand maestro de l’histoire de « N’oubliez pas les paroles ».

N’oubliez pas les paroles du 10 décembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.