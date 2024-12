Star Academy : Marine, Marguerite, Maïa et Ulysse nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2024 nominations semaine 9, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la neuvième semaine de la Star Academy 2024.











Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Ils ont choisi de nominer Marine, Marguerite, Maïa et Ulysse suite aux évaluations d’hier matin. Ebony, Franck et Charles sont dans le top 3 et les seuls à échapper aux nominations cette semaine.

Les votes sont ouverts, les téléspectateurs votent pour décider quels sont les 3 académiciens qui doivent rester et celui ou celle qui sera éliminé.

Sondage Star Academy nominations, dites nous qui vous voulez voir rester

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.