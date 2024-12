« Prodiges » : la seconde demi-finale ce soir sur France 2 (26 décembre)

Publicité





« Prodiges » au programme TV du 26 décembre 2024 – Place à la seconde demi-finale de « Prodiges » ce jeudi soir sur France 2. Faustine Bollaert sera une nouvelle fois accompagnée du prestigieux jury formé par Marie-Claude Pietragalla, Gautier Capuçon et Julie Fuchs.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







À l’issue de cette seconde demi-finale, vous connaîtrez les finalistes de la saison 2024 de Prodiges. Rappelons que jeudi dernier lors de la première demi-finale, le jury a choisi de qualifier pour la grande finale :

– instrument : Guillaume (13 ans, flutiste) et Raphaël (12 ans, violoncelliste)

– chant : Noah (16 ans) et Orléonne (15 ans)

– danse : Mélinda (11 ans) et Margaux (13 ans)



La cheffe d’orchestre Zahia Ziouani, accompagnée de son orchestre Divertimento, guidera les jeunes talents avec passion et excellence.

Cette 11e saison de « Prodiges » bénéficie également d’un parrain prestigieux : Sofiane Pamart, l’un des pianistes les plus brillants de sa génération. Reconnu pour son style unique qui fusionne musique classique et influences modernes, il a conquis un public international lors de concerts mémorables à l’Accor Arena et en tournée à travers l’Europe, l’Asie et les États-Unis. Avec plus de 500 000 albums vendus, il incarne une carrière en plein essor et une source d’inspiration pour les futurs prodiges.