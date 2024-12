« Arthur, l’enfant de la télé » : votre documentaire inédit ce soir sur TF1 (26 décembre 2024)

Publicité





« Arthur, l’enfant de la télé » au programme TV du jeudi 26 décembre 2024 – Ce soir à la télé, TF1 diffuse le documentaire inédit « Arthur, l’enfant de la télé ». Pour célébrer les 30 ans de carrière d’Arthur, TF1 vous propose une soirée exceptionnelle !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en replay sur TF1+.







« Arthur, l’enfant de la télé » du 26 décembre 2024, présentation

Dans un documentaire inédit, plongez au cœur des moments les plus mémorables de ses émissions et redécouvrez les séquences qui ont marqué des générations de téléspectateurs. Ces archives uniques seront enrichies des commentaires d’Arthur et des artistes qui ont jalonné son parcours, parmi lesquels Michaël Youn, Elie Semoun, Isabelle Nanty, Michèle Bernier, Veronika Loubry, Dany Boon, Kad Merad, Jenifer, Franck Dubosc, Michel Boujenah, Nikos Aliagas, Ahmed Sylla, Jarry et bien d’autres. Plus de quarante célébrités se succéderont pour partager leurs anecdotes et dévoiler les coulisses de ces 30 ans de télévision.

Revivez les moments forts des « Enfants de la télé », véritable rendez-vous incontournable des stars de l’époque. De Gérard Depardieu à Carole Bouquet, en passant par Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Omar et Fred ou encore la troupe du Splendid, ces soirées mythiques étaient rythmées par des fous rires, des instants décalés et les fameuses « casseroles » qui ont fait frissonner plus d’une célébrité.



Retrouvez également l’ambiance festive de « La Fureur », ce karaoké géant où les invités, parfois rejoints par des légendes de la musique comme Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Barry White, Mariah Carey, Joe Cocker, Sting ou Supertramp, s’en donnaient à cœur joie sur des tubes emblématiques.

Revisitez les moments cultes de « À Prendre ou à Laisser », le jeu phénomène qui captivait plus de 6 millions de Français chaque soir, ainsi que les meilleures séquences des émissions phares telles que « Ce Soir avec Arthur », « Stars sous hypnose », « Vendredi tout est permis », « Les Touristes », « Rêve d’un jour » et « Rock’n Roll Circus ».

Découvrez également les débuts d’Arthur à la télévision, explorez ses réussites comme ses échecs, et suivez l’évolution d’un animateur-producteur devenu incontournable dans le paysage audiovisuel français.

Une soirée exceptionnelle, en compagnie d’un homme qui a consacré sa vie à divertir et faire rire le public.