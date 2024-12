Quelle époque du 28 décembre 2024 : les invités ce soir sur France 2

Publicité





Quelle époque du 28 décembre 2024, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd'hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « Et ça vous fait rire ? », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 28 décembre 2024 : les invités

Exceptionnellement cette semaine, pas d’inédit ! L’équipe fait une pause pour les fêtes de fin d’année et ce soir, France 2 vous propose un best-of de « Quels jeux », la version de « Quelle époque » proposée chaque soir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 l’été dernier.



Chaque jour, Léa Salamé et Laurent Luyat recevaient les femmes et les hommes qui avaient marqué la journée, ainsi que celles et ceux qui allaient faire l’actualité pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Athlètes médaillés ou révélés, grands champions et grands perdants, consultants exceptionnels, observateurs français et internationaux, mais aussi comédiens, chanteurs, intellectuels ou encore politiques.

« Quels Jeux ! » n’a rien raté de ce qui s’était passé sur et en dehors des terrains olympiques.

Les plus grandes émotions, les plus belles histoires, les records les plus fous, les images les plus drôles et insolites.

Aux côtés de Léa et Laurent, on retrouvait l’humoriste Paul de Saint-Sernin et une dream team qui étaient au plus près des athlètes et des Français, au cœur des Jeux, pour faire vivre cet événement planétaire comme nulle part ailleurs.

Retrouvez les meilleurs moments de « Quels Jeux » ce samedi 28 décembre 2024 sur France 2.