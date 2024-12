Star Academy du 28 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 28 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Les élèves partent tôt direction le plateau du prime pour les répétitions. Après la chauffe vocale, place au medley western. Franck rencontre ensuite Ben l’Oncle Soul et Ebony fait la connaissance d’Ycare.

Ulysse et Marguerite rentrent les premiers château. Un cours de sport spécial nommés avec Ladji les attend. Ulysse fait remarquer à Ladji que nommé ou pas, il a été là pour ce cours chaque vendredi ! Ils font une belle séance.

Sur le plateau, Franck répète son duo avec Linh.



Charles rencontre Natasha St-Pier. Pour leur duo, ils sont sur une balançoire de fleurs et Charles avoue qu’il a le vertige.

Marine et Ebony rentrent au château et découvrent Ulysse seul dans la cuisine. On leur a prévu de la pâte à sel mais Ulysse n’est pas emballé, contrairement à Marine et Ebony. Pendant qu’ils s’amusent, Marguerite écrit sa lettre en cas d’élimination. Ulysse, qui en a déjà écrit 6, décide de ne pas en faire cette fois.

Les autres rentrent à leur tour alors que Marine et Ebony enfournent leurs créations. Marguerite place sa lettre dans la boite aux lettres et tout le monde va se coucher.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 décembre

