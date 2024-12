Star Academy 2024 : les artistes invités du prime 10 du 13 décembre dévoilés !

Publicité





Star Academy, liste des stars invités du 10ème prime du samedi 13 décembre 2024 – Au lendemain du 9ème prime de la Star Academy 2024 et l’élimination de Maureen et alors que le prochain aura lieu exceptionnellement vendredi, les académiciens préparent déjà le prochain prime ce dimanche avec la prise de tonalités avec Fanny Delaigue et Lucie Bernardoni.





Vous voulez savoir quels stars seront aux côtés des élèves de la Star Academy sur le prime de ce vendredi 13 décembre 2024 ? On vous dévoile la liste dès maintenant.







Les académiciens de la promo de 2024 auront ainsi la chance de chanter avec Kad Merad, Kendji Girac, Gims, et Claudio Capeo.

Cette semaine, tout les élèves sont pressentis pour chaque chanson :

Kad Merad « Que je t’aime »

Gims sur un medley

Kendji Girac sur un medley « Andalouse » et « Si seulement »

Claudio Capéo « Si j’avais su »



Les répétitions ont déjà débuté et les meilleurs auront le privilège de partager des duos sur le prime de vendredi.

Rendez-vous demain soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.