Star Academy 2024 : le programme des évaluations de la semaine 9

Star Academy 2024, évaluations semaine 9 – Premier dimanche à 7 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Maureen samedi soir.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des huitièmes évaluations, qui auront lieu lundi matin.







Star Academy, des évaluations spéciales semaine des professeurs

Lundi matin, les élèves passeront sur une chanson au choix parmi la playlist des professeurs :

– Sofia « Adieu » de Jérémy Frérot

– Michaël « Easy on me » d’Adele

– Malika « Isn’t She Lovely » de Stevie Wonder

– Marlène « Ironic » d’Alanis Morissette

– Ladji « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman

– Hugues « Amoureuse » de Véronique Sanson



Le délais étant court, ils auront le droit aux paroles. Et ils auront ensuite 30 secondes de carte blanche facultative : texte, impro, danse.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.