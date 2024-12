Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 17 décembre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 10 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations au château de la Star Academy. Au programme pour cette 10ème semaine, une chanson choisie par le public, et une impro de théâtre.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Ils ont chacun une chanson attribuée par les téléspectateurs :

– Marine « My heart will go on » de Céline Dion

– Ebony « Je suis un homme » de Zazie

– Franck « Stay with me » Sam Smith

– Ulysse « New-York avec toi » de Téléphone

– Marguerite « Facile » Camélia Jordana

– Charles « Le blues du Businessman » de Starmania

Et grande nouveauté cette semaine, le public va pouvoir voter pour ces évaluations et leurs notes compteront pour 50% avec celles des professeurs ! A l’issue des ses évaluations, les deux moins bons élèves seront nommés et soumis aux votes du public.



Comme chaque semaine, le résumé complet de ces évaluations sera disponible sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées.

Rendez-vous ce mardi à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.