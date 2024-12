« Père-Noël à domicile » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (17 décembre 2024)

Publicité





« Père-Noël à domicile » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce lundi 17 décembre 2024. Un téléfilm inédit avec un casting très riche : Medi Sadoun, Alice Pol, Louise Monot, Eric Antoine, ou encore François Berléand.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







« Père-Noël à domicile » : l’histoire

La veille de Noël, Paris scintille sous un ciel étoilé, et tout le monde se prépare à célébrer dans l’ambiance festive d’un 24 décembre. Enfin, tout le monde sauf Enzo, comédien sans emploi et livreur à domicile, qui se voit contraint par son patron de livrer des cadeaux à travers la ville, déguisé en Père Noël. Une nouvelle déception pour Enzo, qui avait promis à sa femme, sa fille et ses beaux-parents qu’il serait enfin présent… Juré, il sera là pour la bûche avant minuit ! Ce qu’Enzo ignore, c’est qu’il va croiser des familles toutes plus excentriques les unes que les autres…

Interprètes et personnages

Avec : Medi SADOUN (Enzo), Alice POL (Laurène), Louise MONOT (femme d’Enzo), Éric ANTOINE (Adrien), François BERLÉAND (François), Shirley BOUSQUET (Shirley), François BURELOUP (patron d’Enzo), François-Xavier DEMAISON (frère de Shirley), Éric COLLADO (Sergio), Antoine DULÉRY (commissaire de police), Anne GIROUARD (Élodie), Elise LARNICOL (belle-mère d’Enzo), Loïc Legendre (Père Noël cambrioleur), Camille LELLOUCHE (belle-sœur de Shirley), Denis MARÉCHAL (fiancé de Shirley), Éric Massot (beau-père d’Enzo), Élodie Poux (Chloé), Firmine RICHARD (Émilie), Bruno SALOMONE (Arnaud), Sophie LE TELLIER (femme d’Arnaud), Fred TESTOT (Cédric)



