Star Academy du 18 décembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 18 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens.











Michaël Goldman arrive au château avant les évaluations. Charles a décidé de l’ordre de passage, il avait remporté ce privilège dans les tickets à gratter. Michaël leur en donne d’autres, ils en gratteront un plus tard et découvriront une collégiale pour le prime.

Franck ouvre le bal sur « Stay with me » Sam Smith. Il enchaine avec sa scène de théâtre. Hugues a trouvé que c’était réussi mais son débit de paroles était trop rapide. Sur la chanson, Michaël n’a rien à reprocher techniquement mais sur l’expression scénique il ne s’est pas passé grand chose.

Ulysse enchaine avec « New-York avec toi » de Téléphone. Hugues a tout adoré du début à la fin ! Malika a trouvé ça super bien fait. Marlène a adoré, il a fait l’une de ses meilleures évaluations. Sofia a passé un très bon moment.



Charles passe ensuite sur « Le blues du Businessman » de Starmania. Hugues trouve son impro moyenne, ça partait dans tout les sens. Sofia a adoré sa performance vocale. Michaël a trouvé sa presta hyper bien.

Marguerite interprète « Facile » Camélia Jordana. Malika parle d’un travail très pro. Hugues a trouvé son impro cohérente mais pas surprenante. Elle était trop dans sa zone de confort. Sofia salue son charisme mais il manquait des choses sur sa chanson. Michaël a été déçu sur l’expression scénique.

Ebony chante « Je suis un homme » de Zazie. Hugues l’a sentie stressée mais c’est une belle prestation. Marlène trouve qu’elle a mis du temps à rentrer dans la chanson, et elle doit faire attention à ne pas surchanter. Sofia pense qu’il faut parfois rester fidèle à l’auteur, elle a maquillé la chanson.

Marine ferme la marche sur « My heart will go on » de Céline Dion. Hugues salue sa puissance comique. Michaël a adoré. Sofia est contente, elle a adoré. Marlène affirme qu’elle a attrapé son coeur.

Globalement, Michaël affirme que c’est serré et ça ne va pas être évident.

Marine a du courrier, il s’agit d’un message vidéo de la nouvelle Miss France ! De son côté, Marguerite n’est pas bien. Elle a l’impression d’être en dessous.

Soirée raclette pour les élèves. Et le groupe Aaron arrive pour une surprise pour l’anniversaire d’Ulysse ! Ils chantent ensemble et partagent un joli moment. Ulysse est super heureux.

Connexion avec le château : Franck et Marguerite sont nominés. Mais Michaël fait gratter le ticket : pas d’élimination cette semaine et donc pas de nommés ! Mais le classement a permis de faire un top 3.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.