C à vous du 18 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 18 décembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 La Vème République, un régime à bout de souffle ? On reçoit Thomas Snégaroff, journaliste et historien et Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste, pour leur podcast « Vème République. Anatomie d’un régime en crise(s) » disponible sur le site de Radio France

🔵 Affaire « Bismuth » ou Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy définitivement condamné à un an sous bracelet électronique. Patrice Spinosi, avocat de Nicolas Sarkozy, s’exprime ce soir



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fabrice Brunet, chef de la création salée Lenôtre

🔵 Dans la Suite de C à vous : Yseult pour son album :”Mental” disponible sur toutes les plateformes; et Jean Dujardin et Audrey Dana pour la série “Zorro” à partir du lundi 23 décembre sur France 2 à 21h10

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 18 décembre 2024 à 19h sur France 5.