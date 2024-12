Star Academy du 20 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 20 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de jeudi des académiciens au château.











La journée commence avec la sonnerie du calendrier de l’avent alors que les élèves dorment encore ! Ils découvrent des pulls de Noël ! Charles et Ulysse sont dégoûtés d’avoir été réveillés pour ça.

Place ensuite à des répétitions avec Fanny et Lucie. Et les élèves ont cours de chant avec Sofia. Marine est malade et clouée au lit. Sofia les fait chanter avec des marionnettes en changeant leurs voix. Ils sont dissipés, Sofia les recadre et leur demande de se calmer !

Franck retrouve ensuite Marine, il lui raconte ce qu’ils ont fait en cours et l’encourage à se lever et prendre une douche.



Karima Charni vient au château pour faire une annonce importante : ils ne seront pas 8 mais 9 sur la tournée ! Le public va voter pendant le prime pour repêcher l’un des 7 élèves éliminés avant la tournée.

La journée se poursuit avec le cours d’expression scénique avec Marlène.

Les élèves découvrent ensuite le tableau des notes avec le classement de la semaine : Marine, Charles, Ulysse, Ebony, Franck et Marguerite.

Ulysse appelle ensuite son père, qui le félicite pour le top 3. Charles bosse avec Lucie « Formidable » pour la battle du top 3. Ulysse y va à son tour, et Marine aussi.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 décembre

