Ici Tout Commence spoiler : Rose bouleversée par un cadeau de Noël (vidéo épisode du 25 décembre)

Ici tout commence spoiler – C’est un magnifique cadeau de Noël que va recevoir Rose la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Angèle va venir la voir durant le Noël de l’institut pour lui remettre un cadeau bien spécial…











Rose et Angèle ont toutes deux été invitées au repas de Noël de l’Institut. Bien que les tensions entre elles se soient légèrement apaisées ces derniers temps, leur relation reste fragile. Angèle regrette de ne pas avoir cru Rose plus tôt, tandis que Rose garde une certaine rancune envers sa belle-sœur, qui avait non seulement douté d’elle, mais aussi influencé Carla contre elle.

Cependant, Noël offre une belle opportunité de mettre leurs différends de côté et de se pardonner mutuellement. Pour l’occasion, Angèle a trouvé un cadeau parfait pour Rose, un geste sincère pour exprimer ses regrets et sceller leur réconciliation. Elle lui remet la bague de sa grand-mère, que Rose pensait avoir perdu mais qu’Angèle avait retrouvé dans les affaires de Raphaël…

