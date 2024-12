C à vous du 20 décembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 décembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Cyclone à Mayotte, nouveau gouvernement… l’exécutif sous pression. On reçoit Thomas Soulie, grand reporter au service politique du Parisien – Aujourd’hui en France dans

🔵 Procès des viols de Mazan : retour sur un procès hors-normes avec Antoine Camus et Stéphane Babonneau, avocats de Gisèle Pelicot et Béatrice Zavarro, avocate de Dominique Pelicot



Publicité





🔵 🎶 Dans le live : Yao interprète le titre « Matcha Queen »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Étienne Leroy, Chef Pâtissier Exécutif Lenôtre

🔵 Dans la Suite de C à vous : Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub pour le film « Planète B » en salle le 25 décembre ; et Guillermo Guiz pour le spectacle « La formidable ascension sociale temporaire de G. Verstraeten »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 20 décembre 2024 à 19h sur France 5.