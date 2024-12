Star Academy du 21 décembre : le 11ème prime ce soir sur TF1, qui fera la tournée ? (liste chansons)

Publicité





Star Academy du 21 décembre 2024, le prime 11 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le neuvième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle aucun académicien sera éliminé mais un ancien élève sera repêché pour la tournée !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Star Academy du 21 décembre 2024, le programme du prime 11

Ce soir, c’est le onzième prime de la Star Academy. Un prime spécial semaine du public ! Ils seront épaulés par Gims, Kendji Girac, Kad Merad, et Claudio Capeo.

Les anciens élèves – Emma, Julie, Masseo, Maylis, Noah, Paul et Thomas – défendront leur place pour la tournée sur une chanson. Le public votera pour désigner qui sera repêché et sera le 9ème de la tournée !



La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Nolwenn Leroy et Charles « Mon ange »

– Raphaël et Marguerite « Ne partons pas fâchés »

– Loïc Nottet « Monsieur, Madame » – Ebony, Franck, Marguerite – choix du public encore non dévoilé

– Arnaud Ducret « Toute la musique que j’aime » avec Ebony et Marine

Entre académiciens

– Ulysse et Charles « Le Portrait » de Calogero

– Battle du top 3 : Marine, Ulysse et Charles sur « Formidable » de Stromaé

– Le grand solo : Marine sur « All by myself »

Collégiales

– « Noël ensemble » avec les profs

– Tableau chanté / dansé sur « All I want for Christmas is you »

– Collégiale spéciale soutien à Mayotte sur « Over the rainbow »

– Avec Chico et les Gypsies « Feliz navidad » avec Ulysse, Ebony et Franck

VIDÉO Star Academy du 21 décembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage : quel élève éliminé doit être repêché pour la tournée ?