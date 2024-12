100% logique du 21 décembre : les invités de la spéciale Noël ce soir sur France 2

Publicité





100% logique du 21 décembre 2024 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit spécial Noël du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 21 décembre, présentation du jeu

Plongez dans la magie des fêtes avec un nouvel épisode inédit du jeu événementiel « 100 % logique : la réponse est sous vos yeux – Spécial Noël », animé par Cyril Féraud.

Ce quiz unique ne met pas à l’épreuve vos connaissances ou votre culture générale, mais bien votre logique, votre sens de l’observation et votre bon sens, dans une ambiance festive et aux couleurs de Noël. Attendez-vous à des cadeaux, des questions sur le thème de Noël, des candidats en tenue de fête et des personnalités prêtes à illuminer votre soirée !



Peu importe l’âge, le niveau d’études ou les connaissances, tout le monde peut tenter sa chance. Un enfant de 10 ans a autant de possibilités de gagner qu’un adulte de 80 ans, car pour chaque question, la réponse est toujours « sous vos yeux »… encore faut-il la trouver !

Face à ce défi, 100 candidats s’affrontent pour aller le plus loin possible et décrocher une cagnotte pouvant atteindre jusqu’à 100 000 €. Ils devront répondre à une série de questions allant de la plus simple (réussie par 95 % des Français) à la plus ardue (réussie par seulement 1 % de la population).

Dès le début du jeu, chaque participant dispose de 1 000 €, mais attention : une erreur entraîne leur élimination, et leur somme vient augmenter la cagnotte globale. Le ou les derniers candidats en lice auront l’opportunité de relever l’ultime question – celle à laquelle seuls 1 % des Français peuvent répondre – pour remporter la cagnotte exceptionnelle.

Alors, qui saura déjouer les pièges et atteindre le sommet ? Ce quiz festif est l’occasion idéale de tester votre logique, votre bon sens et de vous mesurer à toute la famille !

100% logique du 21 décembre, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Arnaud Tasmère, Adeline Toniutti, et Isabelle Vitari.

