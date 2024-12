Echappées Belles du 21 décembre : ce soir direction l’Auvergne ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 21 décembre 2024 – C’est une rediffusion du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, « Auvergne, l’hiver autrement », suivi de « Surprenante Singapour ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 21 décembre 2024, à 21h – « Auvergne, l’hiver autrement » (rediffusion)

L’Auvergne, région au cœur de la France, séduit par ses paysages grandioses, sa biodiversité préservée et ses vastes espaces propices à l’évasion. Cette terre volcanique, véritable paradis pour les amoureux de nature, offre un cadre idéal pour une multitude d’activités de plein air. Parmi ses joyaux naturels, la chaîne des Puys se démarque avec ses 80 volcans, dont le célèbre puy de Dôme, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Outre ses merveilles naturelles, l’Auvergne brille par son riche patrimoine culturel, particulièrement dans des départements emblématiques comme le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Historiquement prisée pour ses montagnes de moyenne altitude, elle a longtemps attiré les passionnés de sports d’hiver et les familles en quête d’un cadre chaleureux, plus intime que les Alpes voisines.



Cependant, face aux défis posés par le changement climatique et la diminution progressive des chutes de neige, les stations de la région doivent s’adapter. Sophie Jovillard nous emmène à la découverte des initiatives innovantes mises en place pour répondre à ces mutations, assurant ainsi un avenir durable aux activités de montagne en Auvergne.

Les reportages : L’hiver autrement / Terre de lave / Thiers, le renouveau du couteau / Trop choux / Châteaux vivants / Les frères sauvages.

Echappées Belles du 21 décembre 2024 à 22h30 – « Surprenante Singapour » (rediffusion)

Singapour, île, ville et État, est une cité cosmopolite où traditions et futurisme cohabitent harmonieusement. Avec cinq millions d’habitants répartis sur 714 km², elle combine la troisième densité de population mondiale et une mosaïque culturelle unique.

Ses quartiers indiens, chinois, malais et coloniaux permettent un voyage à travers l’Asie, tandis que ses gratte-ciels futuristes côtoient temples, marchés et cuisines variées. Singapour a su transformer ses contraintes géographiques et sociales en opportunités, devenant un modèle d’innovation et de résilience.

Ville-jardin, elle allie développement technologique et respect de la nature, avec 330 parcs, forêts, et réserves naturelles où faune et habitants cohabitent. Loin d’être une simple escale, elle accueille 19 millions de touristes annuels, fascinés par son mélange d’audace, d’histoire et de modernité.

Reportages : Une vie d’expat’ / Escale à Singapour / Le Singapour encore sauvage / Des animaux dans la ville / Un laboratoire d’architecture futuriste.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 23 mars 2024 dès 21h sur France 5