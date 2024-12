Star Academy : qui a été éliminé lors du 10ème prime ? (résumé + replay du 13 décembre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 10 du vendredi 13 décembre 2024 – C’est parti pour le dixième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le bal sur leur hymne « Recommence moi » aux côtés des professeurs et du directeur !





Les nominés – Maïa, Marine, Marguerite et Ulysse – s’affrontent sur « Mourir sur scène » de Dalida.







Publicité





Michaël annonce que ce soir, Franck, Ebony et Charles seront notés à 50/50 sur chaque tableau d’excellence et sur la battle du top 3 afin de remporter l’immunité pour la semaine prochaine.

Charles est le premier à se lancer sur « Caruso » de Florent Pagny. Sofia annonce qu’il a chanté ça avec brio !



Publicité





Place ensuite à Ulysse et Kendji Girac sur « Andalouse ». Il enchaine avec « Si seulement » avec Maïa. Hugues a trouvé que c’était très beau.

Nikos parle du showcase qui attend les élèves samedi après-midi.

Gims vient ensuite chanter un medley de ses tubes avec Charles, Franck et Ebony. Marlène les félicite mais avoue qu’elle a trouvé Ebony au dessus.

Magnéto Star Ac Mix

Marine et Marguerite sont avec la pianiste Khatia Buniatichvili et interprètent « Le prélude de Bach » de Maurane.

Place à Ebony sur son tableau d’excellence sur « Don’t Leave Me This Way » de The Communards. Elle danse une partie avec Christophe Licata. Malika la félicite.

Charles et Claudio Capeo chantent « Si j’avais su ». Hugues salue ses progrès phénoménaux mais lui demande plus d’intensité.

Ulysse et Marguerite chantent « A ma place » d’Axel Bauer. Et surprise pour Ulysse : les candidates à Miss France 2025 lui souhaite bonne chance ! Pour Marguerite, il s’agit de deux Drag qui sont là sur le prime.

Ebony et Kad Merad interprètent « Et un jour une femme » de Florent Pagny. Et place à Franck sur « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.

Kendji, Claudio et Kad chantent la chanson des Restos du Coeur avec les élèves.

Marine et Maïa défendent leurs places sur « Eternal Flame » de The Bangles. Marine reçoit ensuite un message surprise de Chantal Ladesou ! Et Kendji chante pour sauver Maïa !

Place à la battle du top 3 sur « Hello » d’Adele. Résultats ensuite des votes des professeurs : Hugues vote pour Ebony pour les tableaux et pour la battle, Sofia vote pour Franck sur les tableaux et à Ebony pour la battle, Michaël donne sa voix à Franck pour les tableaux et à Charles pour la battle, Malika vote pour Charles pour les tableaux et à Ebony pour la battle. Marlène vote pour Franck sur les tableaux et à Ebony pour la battle. C’est donc Ebony qui remporte l’immunité !

Nikos annonce que la semaine prochaine ce sera la semaine du public avec des choix à faire.

Maïa éliminée

23h59 : c’est l’heure des résultats. Nikos annonce qu’Ulysse est sauvé par le public, suivi de Marine. Et c’est ensuite Marguerite qui est sauvée, Maïa est éliminée ce soir !

Star Academy 2024, le replay du prime du 13 décembre

Rendez-vous demain à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.