Star Academy : une surprise sur le prime de ce soir, à quoi s’attendre ? (13 décembre)

Une surprise attend les téléspectateurs de la Star Academy 2024 ce vendredi soir lors du 10ème prime de l’aventure. Évidemment, les téléspectateurs s’interrogent, mais à quoi s’attendre ? On vous dit tout !











Lénie et Christophe Licata pourrait annoncer leur couple pour DALS 2025

Ce soir pour ce prime, Christophe Licata sera là pour partager un tableau et une danse avec Ebony. Mais le danseur emblématique de « Danse avec les Stars » pourrait bien être présent pour une seconde raison ! En effet, il se pourrait bien qu’il soit rejoint par Lénie ce soir afin d’annoncer qu’ils danseront ensemble sur la prochaine saison de DALS, qui devrait être lancée en janvier.

Florent Pagny, invité surprise ?

Autre éventualité : la présence de Florent Pagny. Ce soir, Charles interprétera « Caruso » et Ebony chantera en duo avec Kad Merad « Et un jour une femme ». Autant dire que ça n’aurait rien d’étonnant – d’autant que Kad Merad n’est pas connu pour ses talents vocaux – que Florent Pagny débarque sur scène.

Si beaucoup de téléspectateurs espèrent l’annonce d’un prime de repêchage de candidats éliminés pour la tournée à venir, il y a très peu de chances que ce soit ça. Chez Stars-Actu, on pense que la thèse de Christophe Licata et Lénie est la plus probable !



