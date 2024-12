Un Si Grand Soleil du 16 décembre : Marc publie son article, Florent va mal (résumé épisode 1534 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 décembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1534 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du lundi 16 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Léonore parle à Marc mais il ne l’écoute pas… Et Louis explique à sa mère que sa demande de jugement en référé a été refusée, Vasquez va donc continuer à vendre ses tee-shirts. Léonore pense qu’il va y avoir un procès, c’est pas si grave. Louis s’énerve, il va couler sa boite en attendant le procès. Il envoie balader Léonore, qui reproche à Marc son manque de soutien. Il n’a pas du tout écouter et ne comprend pas pourquoi elle s’énerve. Il finit son article, Léonore lui dit qu’elle a très bien compris qu’ils ne sont plus sa priorité et elle s’en va. Sohan lui envoie un sms, ça lui redonne le sourire.

Hugo est au téléphone avec le locataire de son appartement, il s’énerve. Il lui fait tout refaire tout le temps et il a 6 mois de retard de loyer ! Sabine ne comprend pas pourquoi il ne porte pas plainte pour engager une procédure d’expulsion. Hugo n’a pas le courage de se lancer là dedans.



Enzo vient voir Florent. Il découvre l’appart hôtel en foutoir et Florent qui n’a pas pris sa douche… Enzo lui demande si ça va, il assure que oui. Florent propose un petit déjeuner et veut faire des toasts mais son pain est moisi ! Et dans de frigo, ça sent mauvais ! Enzo lui dit d’aller prendre une douche, ils vont sortir.

Louis vient voir Léni Vasquez. Il dit s’être « un peu inspiré » de Maéva et lui dit que l’argent n’est pas un problème. Vasquez encourage Louis à le frapper mais il ne rentre pas son jeu. Il part et Vasquez lui conseille de retourner à la fac !

Marc parle à Marie-Sophie et au directeur, il parle de l’offre pour acheter son silence. Il compte y aller en caméra cachée pour montrer que Laumière Santé est derrière. Ils pensent que c’est trop dangereux. Le directeur préfère qu’il boucle vite son article pour le publier, il n’y aura plus pressions ensuite. Marie-Sophie propose de l’aider.

Au cabinet, Johanna remarque le nouveau look de Florent. Il a mal boutonné sa chemise et ne l’a pas repassée. Il dit qu’il n’a pas de fer à repasser là où il est… Johanna est surprise qu’il soit encore dans son appart hôtel. Aux Sauvages, Enzo appelle Sabine pour lui parler de son père, il pense qu’il va mal et qu’il n’a pas digéré sa rupture avec Claire. Elle propose de l’inviter à dîner à la maison ce soir pour lui parler et lui changer les idées. Elle prévient Hugo, qui n’apprécie pas mais accepte. Il dit à Yann que tout le monde a décidé de lui pourrir la vie. Et le locataire d’Hugo l’appelle encore !

Chez Midi Libre, Marie-Sophie et Marc bossent ensemble et se félicitent de former une belle équipe. Le directeur veut éviter une attaque en diffamation, il faut ce que ce soit solide et certaines choses ne passent pas pour le service juridique.

Pendant ce temps là, Florent arrive en avance chez Sabine, qui note qu’il a quitté le boulot tôt. Florent assure à Sabine qu’il va bien. Enzo les rejoint. Sabine l’envoie ramener une bouteille, elle dit à Enzo qu’effectivement, elle ne l’a jamais vu comme ça.

Florent et Sabine évoquent leurs souvenirs de famille, Hugo est mal à l’aise… Sabine demande à Florent d’aider Hugo qui galère avec son locataire. Florent lui dit de passer au cabinet, Sabine lui force la main pour qu’il y aille le lendemain. Quand Florent veut partir, Sabine remarque qu’il a trop bu. Elle demande à Hugo de l’installer dans la chambre d’amis.

Marc et Marie-Sophie trinquent quand Marc reçoit un nouvel appel de menaces. Marc dit qu’il veut le rencontrer, l’homme lui dit que ce n’est pas lui qui fixe les règles et menace de revenir faire un tour chez lui ! Marie-Sophie est soulagée, ce n’est donc pas Sohan qui l’a agressé ! Marc confie leur article pour impression !

