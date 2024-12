The Floor, à la conquête du sol : nouvelle saison ce soir sur France 2 (28 décembre 2024)

Publicité





« The Floor, à la conquête du sol » du 28 décembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, Cyril Géraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour la saison 2 de « The Floor, à la conquête du sol ». Un sol géant constitué de 100 cases, 100 candidats, 100 catégories, avec 100 000 euros à la clé !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





The Floor, à la conquête du sol, présentation de la saison 2

Après le triomphe de « The Floor, à la conquête du sol », le jeu événement animé par Cyril Féraud revient pour une deuxième saison encore plus palpitante !

Toujours au cœur de l’action, le gigantesque sol de 100 cases accueille 100 candidats, 100 catégories, et met en jeu la somme exceptionnelle de 100 000 euros pour le grand vainqueur !



Publicité





De nouvelles épreuves pour une aventure renouvelée

Cette saison, des catégories inédites font leur apparition, avec des duels captivants autour de musiques ou d’images générées par l’intelligence artificielle.

Grande nouveauté : l’ultime duel !

À la fin de chaque épisode, les deux candidats ayant conquis les plus grands territoires s’affrontent dans un duel final pour remporter 5 000 euros. Cette épreuve se joue sur une thématique spécifique et sans élimination, ajoutant une nouvelle dimension stratégique à la compétition.

Un défi stratégique et haletant pour conquérir le sol

Le principe reste fidèle à la mécanique qui a fait le succès de l’émission. Chaque soir, les participants s’affrontent dans des face-à-face intenses. Chacun d’eux débute en tant que propriétaire d’une case correspondant à une catégorie qu’il maîtrise : cinéma, sport, géographie, télévision, nature, cuisine, politique… Tous les domaines sont représentés.

Lors d’un duel, le candidat sélectionné défie un voisin sur sa catégorie. Le perdant est immédiatement éliminé, tandis que le vainqueur s’empare de la case de son adversaire, agrandissant ainsi son territoire.

Stratégie, savoir, endurance : qui dominera le sol ?

Seuls les plus tenaces, stratèges et calmes sous pression réussiront à enchaîner les victoires. Au terme de la compétition, celui qui aura conquis l’intégralité du sol deviendra le grand champion de la saison et remportera les 100 000 euros tant convoités.

Préparez-vous à une aventure encore plus captivante, où tout peut basculer à chaque instant !

Préparez vous pour le premier numéro de « The Floor, à la conquête du sol » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV