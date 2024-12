Tout le monde veut prendre sa place : les meilleurs Champions de retour ce lundi 23 décembre !

Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 23 décembre 2024, le retour des Champions – C’est deux émissions exceptionnelles qui vous attendent ce lundi et demain midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2, « Tout le monde veut prendre sa place ». À l’occasion des fêtes de Noël, l’animateur a réuni les champions les plus emblématiques de l’histoire du jeu, qui vont s’affronter pour offrir un spectacle mémorable aux téléspectateurs.











Pour son premier Noël à la présentation de l’émission, Cyril Féraud s’entoure d’un casting prestigieux : des champions motivés et prêts à marquer cette édition de moments inoubliables. Et tout cela dans un esprit de solidarité : les gains remportés seront intégralement reversés à l’association Les Lutins du Phoenix. De plus, la somme gagnée par le champion lors de sa finale sera doublée pour soutenir cette belle cause.

Un casting prestigieux pour des affrontements mémorables

Le public retrouvera des figures incontournables comme :

– Marie-Christine, record absolu avec 213 victoires,

– Sandrine (142 victoires),

– Stéphane (139 victoires),

– Enzo (138 victoires),

– Christophe (130 victoires),

– Sébastien (113 victoires),

– Isabelle (109 victoires),

– Mathieu (102 victoires),



Et d’autres champions ayant marqué l’histoire du jeu, comme Blaise, Mickael, Françoise ou Samuel.

Isabelle, grande championne de Cyril Féraud avec 104 victoires, ouvrira les festivités le 23 décembre.

Un engagement pour les enfants hospitalisés

Les champions joueront au profit de l’association Les Lutins du Phoenix, qui apporte de la magie et du réconfort aux enfants hospitalisés en cancérologie pédiatrique. Grâce à des visites costumées en héros de dessins animés ou de films fantastiques, les bénévoles insufflent joie et courage aux jeunes patients.

Chaque bonne réponse des champions contribuera à offrir un peu plus de bonheur à ces enfants. Ne manquez pas ce rendez-vous solidaire et festif avec Tout le monde veut prendre sa place, le retour des champions !

Bande-annonce

📺 À suivre tous les jours à 11h50 sur France 2.