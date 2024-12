Demain Nous Appartient du 23 décembre : Victoire a peur pour Romane (résumé + vidéo épisode 1841 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 23 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1841 de DNA – Victoire a peur pour Romane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». La petite fille a hurlé en pleine nuit à cause d’un homme à sa fenêtre, mais tout le monde pense qu’elle a fait un cauchemar… Victoire la croit et alerte Georges.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 23 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1841

En pleine nuit, Romane a poussé un cri terrifiant. Elle affirme avoir aperçu un homme à sa fenêtre, mais refuse obstinément d’en discuter. Victoire, très inquiète pour sa protégée, a immédiatement contacté la police. Entre ce cri de panique et les étranges dessins représentant un monstre aux yeux rouges, Victoire est convaincue que Romane dissimule quelque chose et se sent en danger. Pourtant, la police est catégorique : aucune tentative d’intrusion n’a été signalée dans la coloc. Pour Aaron, Georges et Samuel, il ne s’agit que d’une manière pour Romane d’exprimer ses angoisses. Mais Victoire, elle, reste persuadée qu’il y a plus à comprendre…

Pendant ce temps, Karim et Michaël fouillent à la recherche d’un objet capable de disculper Lorena. De son côté, Marianne fait un retour remarqué à l’hôpital, semant la terreur autour d’elle. Dans cette atmosphère particulière, Aurore et William se retrouvent pour organiser les préparatifs de Noël.



VIDÉO Demain nous appartient du 23 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.