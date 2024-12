Tous en cuisine du 23 au 28 décembre 2024 : les recettes de la semaine

Publicité





Tous en cuisine du 23 au 28 décembre 2024 – Cyril Lignac sera de retour ce lundi soir pour une toute nouvelle semaine de recettes spéciales menu de fête de son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony, pour cette période de fêtes, le chef Cyril Lignac vous a concocté de nouvelles recettes et on vous propose de découvrir ce qui vous attend en cette 4ème semaine.





A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Cyril Lignac vous propose une panoplie de nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, accessibles et réalisables entre amis ou en famille en 50 minutes seulement. Et cette semaine, vous retrouverez Cyril également le samedi !

Tous en cuisine du 23 au 28 décembre 2024 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– Lundi 23 décembre : PLAT : BROCHETTES DE SAINT-JACQUES, CRÈME DE CHOU-FLEUR et PLAT : BROCHETTES DE SAINT-JACQUES, CRÈME DE CHOU-FLEUR

– Mardi 24 décembre : PLAT : SAUMON CONFIT, POIREAUX, SAUCE AU VERJUS et DESSERT : BÛCHE STRACCIATELLA ET MARRONS

– Mercredi 25 décembre : PLAT : EFFILOCHÉ DE COCHON AUX ÉPICES DE NOËL ET SEMOULE et DESSERT : PAVLOVA AUX FRUITS EXOTIQUES

– Jeudi 26 décembre : PLAT : POT-AU-FEU DE FOIE GRAS et DESSERT : SOUFFLÉS AUX NOISETTES

– Vendredi 27 décembre : ENTREE : ŒUF À LA TRUFFE DANS UN OIGNON et PLAT : POULET COCOTTE GRAND-MÈRE

– Samedi 28 décembre : PLAT : SMASH BURGER ET FRITES DE PATATES DOUCES et DESSERT : GÂTEAU ÉTOILÉ AU PAIN D’ÉPICES



Le saviez-vous ?

– Le huitième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°8 », est disponible sur Amazon.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.