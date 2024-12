Un Si Grand Soleil du 24 décembre : Maéva rompt avec Tom, Boris recadre Elisabeth (résumé épisode 1540 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1540 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 24 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Dès le réveil, Catherine demande à Boris de la laisser tranquille. Il lui dit qu’il a appris de source sure qu’Elisabeth n’a pas monté cette fraude. Elle a été prévenue par un employé du centre, à qui Elisabeth a demandé de jouer les lanceurs d’alerte. Elle a profité de la situation. Catherine dit que ça ne change rien. Boris dit qu’il est de son côté, Catherine lui demande s’il va démissionner de L Cosmétiques… Catherine dit qu’il a choisi son camps, elle n’a plus confiance en lui.

Léonore n’a pas dormi de la nuit, elle se confie à Carine. Marc lui a mis un vent alors qu’elle avait réservé un week-end amoureux. Il y a quelque chose qui cloche depuis des semaines. Léonore pense qu’elle est entrain de le perdre, elle a les larmes aux yeux.



Hélène appelle Tom, il lui dit que Maéva ne lui parle plus depuis qu’ils ont parlé. Hélène est désolée, elle pense que c’est pas une mauvaise chose, ça du ébranlé ses certitudes. Tom ne pense pas que ça soit ça, Hélène pense qu’il doit lui parler pour la convaincre de garder le bébé.

Maéva déjeune avec Thaïs, elle ignore les appels de Tom. Thaïs pense qu’ils doivent parler pour mettre les choses au clair.

Hélène prend un verre aux Sauvages, elle parle à Victor. Elle lui dit qu’elle travaille dans une asso qui aide les jeunes en difficulté. Elle lui parle de deux jeunes qu’elle aide mais ça lui fend le coeur que ça tourne mal. Victor pense que c’est bien qu’elle s’investisse.

Catherine est avec Eliott, elle a un service à lui demander. Elle lui demande de suivre quelqu’un, de tout noter et lui en rendre compte. Il accepte. Elle lui parle d’une rémunération supplémentaires et lui donne les détails.

Boris vient parler à Elisabeth, il sait que c’est elle qui est responsable du scandale qui démolit sa mère. Elisabeth lui dit qu’il inverse les rôles. Boris est convaincu que sa mère n’est pas responsable de la fraude, Elisabeth pense l’inverse. Boris lui rappelle qu’ils ont la minorité de blocage, il ne la laissera pas la virer.

A l’asso, Hélène se dit triste de ne pas réussir à sauver le bébé. Elle ne sait plus quoi faire, le directeur lui dit qu’elle doit accepter et ne pas s’en vouloir. Hélène veut aller voir la jeune fille pour la convaincre, il lui dit qu’elle risquerait de gros ennuis. Ça serait une entrave à l’IVG, elle pourrait être poursuivie.

Muriel dit à Elisabeth que c’est elle qui a parlé à Boris, il pense qu’elle avait fabriqué la fraude et a préféré mettre les choses au clair et limiter les dégâts. Muriel comprend qu’elle en veut à Catherine mais elle pense que ça l’a aveuglé, elle n’a pas agi dans l’intérêt du groupe et elle a perdu un allier en se mettant Boris à dos.

Alix parle à Maéva, qui ne veut plus parler à Tom. Elle le défend, elle pense qu’il s’est fait retourner le cerveau par Hélène. Et Tom débarque à la galerie. Il lui demande pardon mais aimerait pouvoir en parler. Maéva est en colère et lui reproche de l’avoir entrainée chez une meuf anti avortement. Tom lui dit que son avis compte aussi, elle l’a exclu et elle décide de trop. Maéva ne veut plus l’entendre. Tom s’excuse, elle lui dit que c’est trop tard elle ne veut plus le voir.

Eliott suit le directeur du centre et le photographie. Au commissariat, le procureur fait le point avec Becker et Elise. Le directeur du centre a un compte dans un paradis fiscal ! Le procureur veut qu’ils l’interpellent pour le réinterroger. Pendant ce temps là, Eliott le surveille alors qu’il retrouve Mathilde l’assistante de Catherine ! Il veut partir d’ici la fin de la semaine. Eliott les photographie.

Tome est sur son vélo, il pleure. Maéva pleure aussi de son côté quand sa mère rentre.

