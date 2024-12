Un Si Grand Soleil spoiler : Muriel dit tout à Boris ! (épisode du 23 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1539 du 23 décembre 2024 – Muriel va finalement dire toute la vérité à Boris dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Elisabeth demande à Catherine de démissionner de Laumière Santé sinon elle se chargera de la virer, Catherine l’accuse d’avoir orchestré la fraude pour la mettre sur la touche…











Boris n’y croit mais il en parle à Muriel et lui demande si elle pense qu’Elisabeth est impliquée. Muriel finit par avouer qu’elle était au courant, Elisabeth n’a pas organisé la fraude mais elle en a profité pour se venger de Catherine.

Boris est sous le choc et il en veut à Muriel de ne pas lui en avoir parlé…

Pendant ce temps là, Florent se sent bien chez Sabine. Il explique à Johanna qu’il n’apprécie pas Hugo et il pense qu’il cache quelque chose sur son son fameux locataire… Florent décide d’aller au bout de cette affaire. Il annonce à Hugo qu’il a organisé une conciliation avec son locataire. Hugo lui dit qu’il ne pourra pas y être et parait encore plus suspect !



