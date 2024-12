C dans l’air du 18 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 18 décembre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 18 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Mutuelles santé : pourquoi ça flambe ?

Une nouvelle augmentation des tarifs des complémentaires santé est prévue pour le 1er janvier 2025, selon l’enquête annuelle de la Mutualité Française portant sur 41 organismes. Ces tarifs augmenteront en moyenne de 6 %, bien au-delà de l’inflation. Les contrats individuels, souvent souscrits par les retraités, afficheront une hausse moyenne de 5,3 %, tandis que les contrats collectifs obligatoires couvrant les salariés atteindront une augmentation moyenne de 7,3 %. Cette nouvelle hausse, la cinquième consécutive, s’ajoute à une série d’augmentations enregistrées ces dernières années : 8,1 % en 2024, 4,7 % en 2023, 3,4 % en 2022 et 2,6 % en 2021. Entre 2011 et 2020, la hausse annuelle moyenne se limitait à 2,6 %.



La Mutualité Française justifie cette augmentation par plusieurs facteurs, notamment la hausse structurelle des dépenses de santé en France, qui ont progressé de 5,2 % en 2023. Cette tendance est attribuée au vieillissement de la population, à l’accès à de nouveaux traitements et technologies médicales, ainsi qu’à une meilleure reconnaissance des métiers de la santé.

Après de longues négociations, l’Assurance maladie et les médecins libéraux ont validé une revalorisation des consultations médicales, effective à partir du 22 décembre prochain. Cette mesure concerne aussi bien les généralistes que les spécialistes (pédiatres, gynécologues, psychiatres, etc.). Les complémentaires santé ont anticipé cette revalorisation ainsi que d’autres hausses de charges prévues dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Avant le vote de la motion de censure, il avait été décidé que l’Assurance maladie réduirait de 5 % son seuil de remboursement sur les consultations et les médicaments, imposant ainsi aux complémentaires une charge estimée à 900 millions d’euros supplémentaires pour l’année.

Parallèlement, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a signalé une augmentation des dépenses d’optique et dentaires en 2023, respectivement de 6,2 % et 5,5 %. Ces postes de dépenses sont désormais principalement pris en charge par les mutuelles. Selon la Drees, les résultats des mutuelles en matière de santé sont déficitaires à hauteur de 0,4 % en 2023, une première depuis 2011. Cependant, leur solidité financière globale reste intacte, avec des fonds propres largement supérieurs aux exigences réglementaires.

Face à cette augmentation des dépenses, les mutuelles préconisent des mesures pour limiter les sur-prescriptions, éviter les actes et examens redondants, et renforcer la lutte contre la fraude sociale. Elles plaident également pour des investissements accrus dans la prévention.

Ces augmentations relancent toutefois le débat sur la gestion des mutuelles. Un rapport sénatorial publié en septembre dernier avait critiqué les hausses de tarifs de 2024, estimant qu’elles étaient parfois disproportionnées par rapport aux dépenses réelles. Les frais de gestion des organismes ont été particulièrement mis en cause, ayant augmenté de 33 % entre 2011 et 2022, soit un rythme deux fois supérieur à l’inflation. Des disparités importantes existent entre les organismes, avec des frais de gestion oscillant entre 10 % et 28 %, comme l’avait signalé l’UFC-Que Choisir en début d’année.

La hausse des tarifs soulève également des questions sur l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale. Certains s’interrogent sur l’ampleur réelle de cette fraude et sur ses auteurs.

Enfin, après un an de présidence Milei en Argentine, le bilan de ses réformes économiques radicales reste à analyser. Si ses méthodes ont suscité de nombreuses controverses, elles soulèvent des interrogations sur leur impact à long terme, notamment en matière de dette publique, d’inflation et de justice sociale.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 18 décembre 2024 à 17h40 sur France 5.