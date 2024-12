« Une famille en or » du 3 décembre : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Publicité





« Une famille en or » du 19 novembre 2024 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Et ce soir, il s’agit d’une spéciale Foresti Family !





Rendez-vous dès 23h45, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 19 novembre 2024 : les invités de Camille Combal

Le plateau d’Une Famille en Or se transforme en véritable Stade Olympique ! Après avoir marqué l’été par leurs exploits et surmonté tous les défis, nos champions se lancent dans une ultime épreuve : affronter les questions de Camille Combal.

Habitués à briller dans les bassins, sur les rings ou les tatamis, sauront-ils être aussi performants face au buzzer d’Une Famille en Or ? Deux équipes exceptionnelles s’affronteront dans une compétition amicale et mémorable.



Après avoir décroché l’or, ces athlètes visent un autre objectif : remporter les 100 000 euros pour l’association SOS PREMA, dont Clarisse Agbegnenou est la marraine.

Au programme, des compétiteurs redoutables qui n’aiment pas perdre, un suspense haletant, et même un tournoi de tennis de table mémorable pour pimenter la soirée !

Avec les commentaires exclusifs de l’inimitable Nelson Monfort, ne manquez pas cette rencontre inédite et pleine de surprises. Rendez-vous pour une soirée qui promet d’être aussi fun que compétitive ! sera arbitré par le très impartial Camille Combal, intronisé juge officiel par TF1.

Les invités

La Famille des Médaillés 2024

Menée par la triple médaillée d’or olympique en judo, Clarisse Agbegnenou, cette équipe est composée de :

– Manon Apithy Brunet, médaillée d’or en escrime,

– Sylvain André, vice-champion olympique de BMX,

– Samir Aït Saïd, gymnaste de talent.

La Famille des Légendes Françaises

Sous la direction de leur capitaine, double médaillée d’or et ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, cette équipe rassemble :

– Estelle Mossely, championne olympique de boxe (Rio 2016),

– Brahim Asloum, médaillé d’or en boxe aux JO de Sydney 2000,

– Steven Da Costa, champion olympique de karaté (Tokyo 2021).