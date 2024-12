Un Si Grand Soleil du 4 décembre : Marc dérape, Maéva fait un choix (résumé épisode 1526 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 décembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1526 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 4 décembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Maéva parle à Tom de l’avortement, elle a besoin de prendre rendez-vous. Elle s’inquiète mais elle remarque que Tom est bizarre… Il lui dit que c’est son choix mais que si elle change d’avis il sera là aussi. Maéva est surprise.

Marie-Sophie est distante avec Soan, elle lui reproche d’avoir fouillé dans le portable de Charlotte. Il explique qu’il s’inquiétait pour elle. Marie-Sophie pense qu’elle a surtout besoin qu’ils soient là pour elle, pas de la fliquer. Soan pense qu’elle la montre contre lui. Ils se disputent.



Maéva ramène les croissants à sa mère. Elle l’interroge sur le moment où elle est tombée enceinte et lui demande si elle a regretté. Elle lui assure que non !

Marie-Sophie reproche à Marc de continuer d’enquêter sur Laumière Santé au lieu du sujet de la crise de l’eau qu’elle lui a commandé. Elle est odieuse et lui parle mal ! Marc l’envoie balader, tout le monde assiste à leur dispute.

Catherine interroge Eliott sur son passé avec la justice. Elle explique que Boris l’a mise en garde. Il avoue avoir fait de la prison pour blanchiment d’argent. Elle l’interroge ensuite sur sa vie personnelle et son ex, bras droit d’Elisabeth Bastide. Elle lui demande s’il connait Elisabeth, il lui dit que non.

Le directeur de Midi Libre recadre Marie-Sophie pour ses disputes avec Marc. Et il lui dit qu’il a raison, le sujet sur Laumière Santé vaut bien un article. Il lui reproche de mettre une mauvaise ambiance au sein de l’équipe.

Maéva explique à Thaïs que Tom a évoqué la possibilité de devenir papa et d’assumer. Ça l’a fait réfléchir. Thaïs pense qu’elle ne doit pas se laisser influencer. Maéva lui assure qu’elle n’a pas de doute mais elle ne veut pas qu’il y ait de soucis entre eux.

Marie-Sophie veut crever l’abcès avec Marc et lui propose de boire un verre après le boulot. Il accepte. Pendant ce temps là, Louis appelle Léni Vasquez. Il lui demande à quoi il joue avec Maéva et Loki. Vasquez dit qu’il s’en fout de lui, il veut juste bosser avec les meilleurs. Louis pense qu’il est meilleur que lui et c’est pour ça qu’il veut lui mettre des bâtons dans les roues. Il ne se laissera pas faire !

Tom parle à Emma de la grossesse de Maéva. Il lui dit qu’elle veut avorter mais si elle voulait le garder elle assumerait. Emma pense que ça serait une erreur d’avoir un bébé maintenant, Maéva a raison.

Eliott ramène Catherine. Boris le confronte : il lui demande ce qu’il cherche. Eliott dit que c’est Laurine qui a donné ses coordonnées à leur mère. S’il avait voulu lui péter les dents, il l’aurait fait depuis longtemps et n’aurait pas eu besoin de sa mère !

Maéva explique à Tom qu’elle s’est renseignée, elle va prendre rendez-vous à l’hôpital. Tom lui assure qu’il sera là. Maéva lui demande s’il est d’accord, il lui assure que oui même si ça lui a fait bizarre.

Marie-Sophie s’excuse auprès de Marc. Ils reconnaissent qu’ils sont pareils tout les deux. A la fin de la soirée, ils repartent beaucoup plus complices. Au moment de se dire au revoir, elle l’embrasse ! Il lui demande ce qui vient se passer, elle lui dit qu’il vient de l’embrasser… Il rigole et lui rend son baiser. Elle dit qu’ils ont dérapé. Ils concluent que ça n’arrivera plus.

