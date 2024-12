Zone Interdite du 8 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 8 décembre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Villes moyennes et centres-villes : quand l’insécurité gagne du terrain ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 8 décembre « Villes moyennes et centres-villes : quand l’insécurité gagne du terrain »

Alors qu’on pensait l’insécurité cantonnée aux grandes agglomérations, elle s’étend désormais aux villes moyennes et aux centres des petites communes jusque-là préservés. Pendant un an, nous avons enquêté dans des localités récemment touchées par une montée de la délinquance, largement liée au trafic de drogue. Après avoir investi les périphéries des grandes métropoles, ce fléau s’installe progressivement dans l’ensemble du territoire. Les chiffres sont alarmants : les tentatives d’homicides ont augmenté de 12 % en un an, tandis que les coups et blessures volontaires ont bondi de 50 % depuis 2017. Ce climat délétère affecte aujourd’hui des millions de Français. Mais comment en est-on arrivé là, et pourquoi les pouvoirs publics peinent-ils tant à enrayer cette spirale ?

Échirolles (Isère) : une ville sous pression

Cet été, Échirolles, commune de 37 000 habitants près de Grenoble, est apparue brutalement sur la carte de la délinquance. Le centre-ville a été le théâtre d’une série de règlements de compte, alors que des dealers ont pris possession d’un immeuble entier, à quelques mètres seulement de la police municipale. Face à cette situation critique, la maire a ordonné l’évacuation du bâtiment, une opération médiatisée qui a bouleversé la vie de nombreux habitants délogés malgré eux.



Rennes (Ille-et-Vilaine) : une métropole envahie par le trafic

Longtemps reconnue pour son cadre de vie agréable et ses soirées étudiantes, Rennes subit aujourd’hui l’expansion rapide du trafic de drogue. En dix ans, le nombre de points de deal dans la ville a triplé, dépassant la trentaine. Cette prolifération s’accompagne d’une guerre des territoires, perturbant la vie quotidienne des habitants, souvent témoins impuissants de ces affrontements. Comment enrayer ce phénomène, que le ministre de l’Intérieur compare à une « mexicanisation » des villes françaises ?

Lyon (Rhône) : l’immigration clandestine au cœur du problème

Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, l’afflux incontrôlé de migrants illégaux a conduit à l’émergence d’un campement sauvage en plein centre-ville. Face à l’absence de perspectives, certains sombrent dans la délinquance, participant à des vols ou à des trafics. Beaucoup, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), restent malgré tout sur place en raison de la complexité des procédures d’expulsion. Ce phénomène, difficile à maîtriser, contribue à aggraver un climat déjà tendu.

Ces situations illustrent l’ampleur des défis auxquels les pouvoirs publics doivent faire face. Entre trafic de drogue et gestion des flux migratoires, la sécurité dans les villes françaises devient un enjeu crucial.