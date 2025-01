50mn Inside du 11 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 11 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 11 janvier 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🌟 En coulisses : Hôtel de glace

Immersion dans l’hôtel de glace le plus célèbre du monde, au Canada. Comment donner vie à la féérie hivernale ?⁣

✌️ Le portrait : Patricia Kaas⁣

Rencontre avec la chanteuse, nouvelle coach de The Voice. Un grand retour après 8 ans d’absence !



🎬 La story : Les trois frères

La comédie « Les trois frères » des Inconnus fête cette année ses 30 ans. Quels sont les secrets de ce coup de maître ?

50mn Inside du 11 janvier 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌍 Le doc : Tour du monde en famille

Embarquer pour un tour du monde, l’aventure d’une vie. Mais comment réaliser ce rêve en famille ?⁣

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.