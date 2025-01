Publicité





66 minutes du 12 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 12 janvier 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Loury Lag, l’aventure à la dure

Survivre, même dans les environnements les plus inhospitaliers, est bien plus qu’un défi pour Loury Lag : c’est une véritable obsession. À 38 ans, cet aventurier de l’extrême et père de famille a parcouru, en solitaire, des déserts arides, des glaciers glacials, des océans déchaînés, et les profondeurs de l’Amazonie. Désormais, il succède à son modèle, Mike Horn, en tant qu’animateur de l’émission « The Island », diffusée chaque mardi soir sur M6. Son extraordinaire résilience, il la doit à une enfance tumultueuse et à une jeunesse marquée par des écarts de conduite, jusqu’à un bref passage en prison. Aujourd’hui, installé à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), il partage son temps entre sa vie de famille, ses entraînements rigoureux et la préparation de nouvelles expéditions. Un portrait saisissant d’un homme au physique et au mental hors normes.



🔵 Voitures de location : l’inquiétante filière polonaise

Des véhicules de luxe proposés à des tarifs cinq fois inférieurs à ceux pratiqués habituellement et dont les conducteurs restent difficiles à identifier en France. Ce phénomène alerte les autorités : ces voitures puissantes, immatriculées en Pologne, sont de plus en plus fréquemment impliquées dans des affaires criminelles. La mort de Nahel en 2023 ou encore celle de Lilian Dejean, un agent municipal, survenue en septembre dernier à Grenoble (Isère), partagent un point commun troublant : l’utilisation de voitures louées en Pologne. Ces véhicules, surnommés « voitures de voyous », séduisent aussi les amateurs de vitesse et de voitures tape-à-l’œil, parfois accessibles sans même présenter un permis de conduire. Plongée dans une filière inquiétante et opaque.

🔵 Tapas : un Français roi d’Espagne ?

Les tapas, ces bouchées apéritives typiquement espagnoles, ont conquis les habitudes des Français, devenant un symbole de convivialité et de simplicité souvent économique. Ce savoir-faire, les chefs français l’ont fait leur, revisitant cette tradition avec leur propre créativité. Parmi eux, Ludovic Cruz Mangel, de la prestigieuse maison Lenôtre, s’est récemment illustré en participant au Championnat du Monde des tapas à Valladolid, en Espagne. Son arme secrète ? Un tapas dont la recette, riche et complexe, s’étale sur… quatre pages ! Un défi audacieux pour tenter de battre, sur leur terrain, les maîtres incontestés de ces délices partagés. Immersion dans un duel culinaire France-Espagne.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Marché de Menton : des couleurs et des saveurs

Véritable joyau de la Côte d’Azur, le marché couvert de Menton (Alpes-Maritimes) incarne à lui seul les parfums et les saveurs du Midi. Ses étals foisonnants, tenus par des commerçants passionnés, font de ce lieu une vitrine vivante de la région. Niché entre mer et montagne, au pied de la vieille ville de Menton, il se trouve à deux pas de la principauté monégasque et des frontières italiennes, en un carrefour culturel unique. Haut lieu de la gastronomie, ce marché séduit les meilleurs restaurateurs du coin et les amateurs de produits authentiques. Citrons emblématiques, épices, barbajuans, ou encore socca : cette institution centenaire célèbre les trésors méditerranéens dans un décor vibrant et coloré. Une invitation à la découverte, été comme hiver, sous ses halles chaleureuses et accueillantes.

