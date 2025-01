Publicité





66 minutes du 19 janvier 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 19 janvier 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 La double vie des petits commerçants

Commerce de fruits et légumes le jour, karaoké le soir… Librairie et pizzeria, mais aussi espace de massage ! Ou encore un bar-tabac qui fait brocante ! Ces commerces atypiques se multiplient depuis quelques années en France, surtout dans les petites villes. Pour beaucoup de gérants, diversifier leur activité est devenu indispensable pour joindre les deux bouts. Polyvalence oblige, ces initiatives redonnent vie à de nombreux centres-villes. Mais pour durer, il faut aussi tenir le rythme ! Rencontre avec ces commerçants aux multiples talents.



🔵 Beauté des dents : une zone de non-droit ?

Un sourire parfait, ça vous fait rêver ? Gouttières invisibles, bagues colorées, facettes… Aujourd’hui, un Français sur trois a déjà entrepris un traitement pour réaligner ses dents. Mais la quête d’un sourire idéal a un coût : entre 2 500 et 6 000 euros pour un aligneur sur mesure. Des offres à bas prix circulent cependant sur les réseaux sociaux, souvent promues par des influenceurs. Quelques dizaines d’euros par mois, sans rendez-vous ni avis médical : une formule séduisante, mais risquée. Enquête sur ces promesses attractives et les dangers cachés du business des sourires.

🔵 Luxe à la Française au cœur de Madrid

Faire rayonner le luxe à la Française : telle est l’ambition du Brach, un hôtel 5 étoiles mêlant raffinement et convivialité, qui vient d’ouvrir ses portes sur la Gran Via, les Champs-Élysées de Madrid. Chambres somptueuses, restaurant, pâtisserie et spa grandiose, tout a été conçu par le célèbre designer français Philippe Starck. À la tête de ce projet, Emmanuel Sauvage, 47 ans, ancien réceptionniste devenu directeur de cinq établissements prestigieux à Paris, Venise et maintenant Madrid. Immersion dans les coulisses de ce projet audacieux, de sa conception à son inauguration.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Déco, cuisine : en 2025, je refais mon intérieur

Décorer ou rénover votre logement fait peut-être partie de vos résolutions pour ce début d’année. Les tendances 2025 se dévoilent actuellement au « Salon Maison et Objet » près de Paris, où les professionnels viennent s’inspirer. Préparez-vous : 2025 sera placée sous le signe du flashy avec des couleurs vives, des matériaux bruts et nobles ! Les cuisines, véritables pièces maîtresses de nos intérieurs, deviennent toujours plus high-tech. Les enseignes de décoration et de bricolage l’ont bien compris, proposant des produits tendance, accessibles, et parfois même en promotion. Moderniser son intérieur sans se ruiner, c’est désormais à portée de main.

