Demain Nous Appartient spoiler : Alex gravement malade ? (vidéo épisode du 29 janvier)

Demain nous appartient spoiler – Alex serait-il gravement malade dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, alors que ses pertes de mémoire sont de plus en plus fréquentes, Alex est très inquiet et décide d’appeler l’hôpital…











Un Alzheimer précoce pour Alex ?

Depuis quelque temps, Alex remarque d’importantes pertes de mémoire. Au début, cela ne l’inquiétait pas outre mesure, mais avec le temps, l’angoisse s’installe… Son cerveau fonctionne-t-il normalement ? Troublé, l’ostréiculteur commence à chercher des informations sur ses symptômes en ligne. Très vite, il tombe sur des articles évoquant une maladie redoutable : un Alzheimer précoce.

Et si l’on se rappelle que sa mère, Jeanne, souffrait elle aussi d’un Alzheimer, on comprend très bien l’inquiétude d’Alex… Il décide d’appeler l’hôpital Saint-Clair. Mais quand Christelle décroche, Alex renonce…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1868 du 29 janvier 2025 : Alex terrifié

