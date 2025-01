Star Academy : Marine sort du silence après sa victoire

Publicité





C’est Marine qui a été sacrée grande gagnante de la Star Academy 2024 samedi soir à l’issue de la quinze semaines d’aventure et une magnifique finale face à Ebony.





Marine a rallumé son téléphone et débute sa nouvelle vie en dehors du château. Elle est sortie du silence dans une interview pour TF1 Infos.







« Je ne me rends pas bien compte de ce que ça représente. (…) Je me pose encore plein de questions. Est-ce que Ebony aurait dû gagner ? Est-ce que je mérite vraiment la victoire ? » a déclaré Marine au lendemain de sa victoire.

Sur la finale, Marine avoue qu’elle avait une forte pression hier soir : « J’étais stressée. C’est vrai que c’était un gros enjeu. Au-delà de la victoire, je voulais faire un bon prime et réussir mes prestations. »



Sur sa mauvaise expérience à The Voice Kids en 2015, où aucun coach ne s’était retourné sur son audition à l’aveugle : « C’est vrai qu’avec le recul, ce n’est peut-être pas plus mal qu’ils ne se soient pas retournés parce que ça m’a permis de vivre ma vie et maintenant d’accéder à ça. C’est fou !« .

Si son single « Ma faute » est déjà un gros succès avec plus de 3 millions de streams, Marine assure qu’elle a d’autres titres en stock, dont une chanson déjà terminée : « J’ai sur mon ordinateur d’autres chansons que j’ai écrites à peu près à la même période. Certaines n’ont que les paroles, d’autres n’ont que l’instru. Il faut que je ressorte tout ça mais il y en a pas mal. Une autre aussi est complètement terminée. »

Et concernant son retour sur son téléphone et les réseaux sociaux, Marine avoue avoir vérifié et Vassili Schneider (son crush) la suit sur Instagram ! Elle « hésite à lui envoyer un message ».