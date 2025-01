Demain Nous Appartient spoiler : Alex surpris par Chloé qui... (vidéo épisode du 8 janvier)

Publicité





Depuis qu’elle a repris ses études en école d’infirmière, Chloé semble retrouver toute l’énergie de sa jeunesse. Ce soir, Chloé est attendue à une nouvelle soirée à thème, et quel thème surprenant ! Chloé n’y va pas à moitié : elle joue le jeu à fond, sous le regard intrigué d’Octave. Elle a choisi une tenue haute en couleurs… Quand Alex rentre, il est surpris et pas très motivé pour conseiller sa femme. Il est épuisé et n’a qu’une envie : aller se coucher !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1853 du 8 janvier 2025 : Chloé surprend Alex

