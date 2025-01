Star Academy : qui a été éliminé lors du 13ème prime ? (résumé + replay du 4 janvier 2025)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 13 du samedi 4 janvier 2025 – C’est parti pour le douzième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les académiciens ouvrent le bal sur « Vivre ou survivre » de Starmania. Nikos accueille ensuite Clara Luciani, la marraine.





Magnéto sur le marathon des évaluations







Battle des nommés sur « Je ne suis qu’une chanson » de Ginette Reno. Hugues a préféré Charles, Sofia vote pour Marine, Michaël vote Marine, Malika choisit Charles, et Marlène donne son coup de coeur à Franck.

Ebony reprend « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf. Hugues l’a trouvée splendide, Sofia affirme que c’est une diva et la félicite.



Ulysse défend sa place ce soir sur « Cendrillon » de Téléphone. Marlène le félicite.

Place à Marine sur un tableau chanté / dansé sur « I am what I am » de Gloria Gaynor.

On retrouve ensuite les élèves pour une collégiale sur « I Gotta Feeling » des Black Eyed Peas. Hugues prend la place de David Guetta !

MC Solaar et Franck sont en duo sur « Bouge de là ».

Place ensuite à Charles sur « Rise like a phoenix » de Conchita Wurst. Sofia et Marlène le félicitent.

Ebony chante avec Clara Luciani sur « Coeur ». Et Héléna est de retour pour chanter « Mauvais garçon » avec Marine.

Gaetan Roussel et Charles chantent « Je t’emmène au vent ».

Franck défend sa place sur « Pour ne pas vivre seul » de Dalida.

Styleto et Ulysse chantent « Faut que tu m’aimes ». Sofia a beaucoup aimé, elle le félicite.

Les nommés passent chacun leur tour avec un petit texte pour convaincre le public.

Collégiale sur « L’amour existe encore » de Céline Dion.

Magnéto Star Ac Mix

Les élèves chantent tous avec Clara Luciani.

Ulysse éliminé

23h30 : c’est l’heure des résultats. Nikos annonce que les scores ont été très serrés ! Charles est sauvé, suivi de Marine. Et le public a finalement sauvé Franck ! Ulysse est éliminé.

Ebony doit choisir son adversaire en demi-finale dans 2 semaines. Elle choisit Franck ! Marine et Charles s’affrontent donc sur la première demi-finale, et Ebony et Franck sur la seconde demi-finale.

Star Academy 2024, le replay du prime du 4 janvier

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.