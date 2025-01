Capital du 5 janvier 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 5 janvier 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Énergie, voiture, logement : comment profiter de la baisse des prix ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 5 janvier 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Électricité : faites baisser votre facture de 30 % !

Si vous êtes parmi les 80 % de Français abonnés au tarif réglementé d’EDF, savez-vous qu’il s’agit actuellement de l’offre la plus onéreuse du marché ? Bien que le gouvernement ait annoncé une baisse de 10 % en février, cette diminution reste marginale face à la flambée des prix de l’électricité ces dix dernières années. Une famille de quatre vivant dans un logement de 70 m² débourse en moyenne 3 000 euros par an ! Comment reprendre la main sur votre budget ? Des alternatives comme Octopus Energy, un nouvel acteur britannique en France, offrent des réductions allant jusqu’à 22 %. Quels sont les atouts de cette entreprise qui bouleverse le secteur ?

Par ailleurs, investir dans un radiateur connecté peut sembler intéressant, avec des promesses d’économies atteignant 20 %. Mais ces appareils sont-ils réellement aussi performants qu’annoncé ? Enfin, certains choisissent de produire leur propre énergie pour réduire leurs dépenses. Les panneaux solaires connaissent un véritable essor, avec un triplement des installations en seulement deux ans. En Loire-Atlantique, Beem Energy propose des solutions innovantes incluant des batteries pour stocker l’électricité, permettant une autonomie énergétique allant jusqu’à 80 %.

Une voiture neuve au prix de l’occasion, est-ce vraiment possible ?

Moins cher qu’un véhicule neuf et plus fiable qu’une occasion classique : telle est la promesse séduisante des voitures reconditionnées, plébiscitées par les Français avec une croissance de 14 % du marché en un an. Sur le papier, cette option cumule les avantages : évitez les coûts élevés d’un modèle neuf (35 500 euros en moyenne !) tout en vous protégeant des mauvaises surprises liées à l’achat d’un véhicule d’occasion. Ce secteur en plein essor voit fleurir des usines partout en France, attirant une grande diversité d’acteurs : des spécialistes comme Aramis ou Auto Hero, des constructeurs tels que Peugeot ou Renault, mais aussi des garagistes indépendants.



Publicité





Immobilier : c’est le moment de se lancer !

Baisse des prix et des taux d’emprunt : acheter un bien immobilier redevient enfin envisageable ! Après deux ans de crise, les banques assouplissent leurs conditions de crédit, et les taux d’intérêt ont diminué d’environ un point. Cela permet à un couple d’augmenter sa capacité d’emprunt de 15 000 euros par rapport à 2023 avec des revenus identiques. Dans de nombreuses villes moyennes, où les prix ont chuté jusqu’à 12 %, c’est une occasion idéale pour réaliser de belles opérations. Cependant, convaincre sa banque et gérer son budget avec prudence restent des étapes cruciales. Pour attirer les acheteurs, les banques rivalisent d’ingéniosité avec des offres attractives : prêts à mensualités modulables, taux bonifiés, et même des crédits à 2 % pour des projets dans le neuf.