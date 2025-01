Demain Nous Appartient spoiler : Karim et Nordine font une découverte terrifiante ! (vidéo épisode du 27 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – L’agresseur du Zodiaque n’en finit plus de faire des victimes à Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Karim et Nordine vont faire une découverte terrifiante !











Publicité





Karim Saeed est préoccupé pour son fils, Rayane. Avec un agresseur surnommé « le Zodiaque » en liberté, il redoute que le jeune homme devienne la prochaine victime. Lorsque Nordine découvre un objet suspect devant le commissariat, les craintes de Karim se confirment : l’agresseur a déjà repéré ses prochaines cibles et ne compte pas s’arrêter là. Il semblerait que Bélier, Sagittaire et Gémeaux soient les prochains signes visés !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Liam pris pour cible par l’agresseur ! (vidéo épisode du 24 janvier)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1866 du 27 janvier 2025 : Karim et Nordine face aux deux prochaines cibles

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.